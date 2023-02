Jojo Todynho se emociona ao relembrar último aniversário com o pai: ‘Isso marcou minha vida’

Neste sábado, 11, Jojo Todynho completa 26 anos. A dona do inesquecível hit Que Tiro foi Esse?, que recentemente passou por um procedimento estético, se emocionou ao contar uma história envolvendo seu pai. Ela também relembrou de momentos divertidos de quando era mais jovem.

A cantora postou uma sequência de stories nesta segunda, 6. No primeiro, ela escreveu que fica à flor da pele na semana do aniversário e que passa um filme na cabeça. No story seguinte, ela explicou o porquê dessa sensação pré-aniversário, resgatando a última comemoração que teve ao lado do pai, com direito a expulsão de convidado e castigo.

Leia também Jojo Todynho aparece com rosto enfaixado e fãs ficam preocupados

Jojo Todynho falou sobre a expectativa ao celebrar mais um aniversário Foto: Instagram/Jojo Todynho

“A minha última festa de 10 anos, foi meu pai quem fez. E aí, tinha um menino da minha rua que sempre fazia festa e não me chamava. Aí ele foi na minha festa e eu o expulsei. Falei: ‘Sai da minha festa’. Meu pai viu na hora, e como um bom pai, me corrigiu e me colocou de castigo, porque eu era uma criança terrorista. Ele falou que eu não poderia ter feito aquilo. Passei a festa inteira de castigo e só saí na hora do parabéns”, relatou Jojo.

A artista complementou dizendo que em junho daquele ano o pai dela faleceu e que, ao relembrar esse episódio com o vizinho da rua e seu pai, isso deixa a data do aniversário ainda mais marcante. “Isso é uma coisa que marcou minha vida. Mas, não no sentido ruim, porque ele me corrigiu pelo certo, não posso destratar ninguém, não é porque as pessoas fazem com a gente, que temos que fazer igual. E o meu pai sempre prezou pelo certo”, pontuou.

Jojo Todynho relembra do pai em stories Foto: Instagram/Jojo Todynho

A cantora também comentou sobre a sua personalidade, como a família teve influência nisso, e a falta que sente da mãe. “Minha mãe Maria Helena também não está mais aqui, e aí vai passando um filme na cabeça. Sempre fui uma criança que tive personalidade forte e a minha família sempre me levou na rédea porque eu sempre tive a personalidade muito forte, e se eles não soubessem lidar comigo, eu passaria por cima deles”, disse.

Jojo Todynho revelou que vai “chorar todos os dias, até sábado”, mas prometeu estar ótima na data do aniversário.