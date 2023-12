Jonathan Majors, ator da Marvel, é considerado culpado após acusações de agressão da ex-namorada

Jonathan Majors foi considerado culpado das acusações de agressão e assédio movidas pela ex-namorada, Grace Jabbari, em março. A informação foi revelada pela Variety.

Nesta segunda-feira, 18, o site informou que a sentença do ator será divulgada no próximo dia 6 de fevereiro, pelo juiz Michael Gaffey. Jonatahn foi considerado inocente de outras duas acusações: agressão intencional de terceiro grau e assédio agravado.

O ator Jonathan Majors Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Majors foi preso no dia 25 março depois que sua ex-namorada o denunciou por agressão, estrangulamento e assédio. Segundo o portal americano Deadline, a vítima relatou à polícia que o ator a agrediu depois de uma briga.

Na ocasião, ela estava com marcas no rosto e laceração atrás da orelha. Advogados do ator alegam que a ex-companheira de Majors está mentindo e que apresentam “evidências irrefutáveis”.

Jonathan Majors ficou conhecido por trabalhos em “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” (2023) e “Creed 3″ (2023)