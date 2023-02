Jornalista Cinthia Toledo usa cenário do ‘Hora 1′ para anunciar segunda gravidez: ‘Em dose dupla’

Cinthia Toledo pegou a todos de surpresa na última quinta-feira, 16, ao anunciar a espera de seu segundo filho, diretamente dos estúdios Globo. A jornalista, casada com Filipe Serrano, é mãe de Thiago, de 3 anos.

No Instagram, em fotos no cenário do Hora 1, ela publicou sua notícia: “De volta! E em dose dupla! Arrasta pro lado”. O assunto repercutiu nas redes sociais e rendeu felicitações de anônimos e famosos como Michelle Barros e Ticiane Pinheiro.

Na manhã desta sexta, 17, a jornalista agradeceu as mensagens. “Eu e o baby passando para agradecer as tantas mensagens que recebi desde ontem. Ainda vou olhar tudo com calma, mas desde já retribuo todo o carinho”, compartilhou.

Cinthia passou cerca de duas semanas afastada do trabalho após sofrer uma lesão. “Torci o pé, mas logo isso passa! Obrigada pelas mensagens de carinho”, compartilhou no final de janeiro. Apesar do susto, ela passa bem.