José de Abreu é condenado a pagar R$ 35 mil a Carlos Vereza após chamar ator de ‘esclerosado’

As declarações foram feitas em uma postagem no X (antigo Twitter). Abreu também acusou Vereza de agredir um colega com uma bengala durante as gravações da novela Corpo Dourado, de 1998.

“Meu caro colega Carlos Vereza [...] achei muito bonita sua hipocrisia, sua falta de caráter e memória, digna de um esclerosado [...] Fascistas e apoiadores de fascistas, como você e Regina Duarte, mas que jamais atira uma bengala em uma colega de profissão em início de carreira, em cena, como você fez na novela Corpo Dourado, eu estava lá, eu vi”, dizia a publicação de Abreu.