Carolina Dieckmann publicou uma foto ao lado de José Loreto nesta terça-feira, 2, e reforçou que não houve investidas por parte do ator. A postagem foi feita após o artista ter sido criticado nas redes sociais por flertar com a ex-BBB Eslovênia, que namora o também ex-brother Lucas Bissoli.

Em uma selfie com o colega de elenco e Sheron Menezes, ela disse: “Postando essa foto roubada do Zé por motivo de: não, ele nunca deu em cima de mim. Sim, tivemos uma parceria incrível. Nem me incluam nessa fofoca, que eu tô feliz demais! Beijão para geral. PS: não é sobre defesa, é sobre justiça”.

Essa, porém, não foi a primeira vez que o ator esteve envolvido em polêmicas em suas relações amorosas. Relembre:

Marina Ruy Barbosa

Em 2019, durante as gravações de O Sétimo Guardião, surgiram boatos de que José estaria se envolvendo com Marina. Na época, o caso foi desmentido pelos dois, porém a situação abalou o então relacionamento do ator

Loreto estava há três anos com Débora Nascimento. A filha dos dois, Bella, tinha apenas 10 meses na época da separação. No início de 2021, Marina anunciou também a separação de Alexandre Negrão.

Gabi Martins

Em maio de 2022, a ex-BBB Gabi Martins revelou nas redes sociais que estaria vivendo um affair com o ator que, na época, negou. Porém, posteriormente, ele voltou atrás e alegou que teria negado para preservar sua intimidade.

Ao Uol, ele disse: “Sim, já fiquei com a Gabi há algum tempo, não lembro quando. Não queria expor. É uma intimidade minha e dela. Mas já que ela falou que a gente ficou, não vou deixá-la de maluca, né? De jeito nenhum. Não sou nenhum mentiroso. Já que ela expôs, afirmo que, sim, ficamos uma vez e ponto”.

Rafa Kalimann

Em agosto do mesmo ano, ele iniciou o namoro com Rafa Kalimann, porém, seis meses depois, os dois anunciaram o término. Novos boatos de traição também surgiram devido a um comentário de uma amiga de Rafa nas redes sociais.

Julia Araujo rebateu a mensagem de uma internauta que criticou o fato de Rafa ter engatado um novo relacionamento após a separação recente do ator. “Ela esperou o relacionamento acabar para se envolver com outra pessoa, né? [risos]. Ele, já não podemos dizer o mesmo”, escreveu.

O término também repercutiu nas redes após uma declaração do próprio artista durante o Dança dos Famosos, onde Rafa competia. Ele teceu elogios para a ex, mas ela ficou nitidamente desconfortável com a situação e chegou a dizer que “não era o momento” para o encontro.

Eslovênia

No dia 27 de julho, Lucas Bissoli decidiu expor uma situação envolvendo Eslovênia Marques. O casal publicou um vídeo nos stories do Instagram em que falava sobre o desconforto sentido quando um ator passou a enviar supostas cantadas por meio de mensagens diretas na rede social da modelo.

“Vocês conhecem a gente, a gente é super respeitoso com todo mundo. Mas esse meio em que a gente está é nojento. Tem muita gente cara de pau e sem caráter! Está achando o que, irmão? Respeite o relacionamento alheio, cara! Você não é melhor do que ninguém, se enxerga seu sem caráter! O que é teu, irmão, está guardado! O cara lá de cima não erra jamais”, disse o ex-BBB na ocasião, sem revelar nomes.

No dia 1º de agosto, Loreto se pronunciou pedindo desculpas ao casal, alegando que apenas elogiou a ex-sister e que não sabia que ela namorava. “Jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento, não tenho o menor interesse e acho um ultraje”, afirmou Loreto.