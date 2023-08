José Loreto se pronuncia após polêmica de ‘cantada’ em ex-BBB comprometida: ‘Mal-entendido’

José Loreto resolveu se pronunciar nesta terça-feira, 1º, por meio das redes sociais, após ver seu nome envolvido em polêmica com a ex-BBB Eslovênia Marques.

Nos stories do Instagram, o ator se desculpou e ainda negou que tenha dado em cima da modelo, namorada do também ex-BBB Lucas Bissoli. O intéprete do cantor pop Lui Lorenzo, na novela Vai na Fé, da TV Globo, alegou que apenas fez um elogio.

“Não queria estar fomentando uma fofoca, mas senti a necessidade de esclarecer um mal-entendido. Jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento, não tenho o menor interesse e acho um ultraje”, iniciou Loreto.

“Sabe quando você está de bobeira no Instagram e vai entrando em perfis nos stories de pessoas que nem segue? Isso aconteceu comigo, vi uma foto linda nos stories da Eslovênia, que eu não conhecia e não sabia que namorava. Respondi com a palavra ‘gata’. Só. Não fiquei dando em cima, não pedi telefone, não pedi encontro, não sufoquei, não insisti. Achei que tinha apenas elogiado uma pessoa que achei gata”, explicou o ator.

Ele, então, se desculpou: “Peço mil desculpas para Lucas e Eslovênia, que se sentiram ofendidos. Inclusive, assim que saiu a primeira notinha de fofoca, imediatamente achei o perfil do Lucas e mandei três áudios para ele, que não visualizou”.

“Expliquei a situação, pedi desculpas, não sabia que namoravam. Não tenho a obrigação de saber. Mas se ofendeu a ponto de ele expor uma situação sem me procurar, sem me conhecer, achar que sou mau-caráter e dizer que o que é meu está guardado... Cruzes. Com toda a minha sinceridade, peço desculpas ao casal gato; sim, Lucas, você é um gatão também. Desejo toda a felicidade do mundo”, continuou.

Ao finalizar os stories, Loreto fez uma reflexão. “Proponho um exercício a todos. O mundo está sedento por julgamentos e conclusões imediatistas violentas. Vamos tentar um olhar mais empático e amoroso em relação a nós e aos outros. Nada tem apenas um ponto de vista”.

Sobre a polêmica

No dia 27 de julho, Lucas Bissoli decidiu expor uma situação envolvendo Eslovênia Marques. O casal publicou um vídeo nos stories do Instagram em que falava sobre o desconforto sentido quando um ator passou a enviar supostas cantadas por meio de mensagens diretas na rede social da modelo.

“Vocês conhecem a gente, a gente é super respeitoso com todo mundo. Mas esse meio em que a gente está é nojento. Tem muita gente cara de pau e sem caráter! Está achando o que, irmão? Respeite o relacionamento alheio, cara! Você não é melhor do que ninguém, se enxerga seu sem caráter! O que é teu, irmão, está guardado! O cara lá de cima não erra jamais”, disse o ex-BBB na ocasião, sem revelar nomes.

Eslovênia aproveitou para revelar mais detalhes sobre o caso. “Só para vocês entenderem, é coisa de ficarem mandado DM, respondendo coisa, falta de respeito, mesmo. É Bizarro”, disse ela, concordando com o posicionamento do namorado.

O casal se conheceu durante o reality show da Globo, na edição de 2022. Eles engataram um romance ainda dentro do confinamento e seguiram firmes e fortes na relação fora do programa.