José Loreto sofre acidente em gravações de série e passa por cirurgia: ‘Já posso me movimentar’

José Loreto precisou passar por uma cirurgia nessa semana após se acidentar. O ator se feriu nas gravações da série do Star+, Vida de Jogador.

Segundo jornal O Globo, Carol Castro também se acidentou e, nos Stories do Instagram, ela apareceu em cadeira de rodas com a perna enfaixada. O Estadão entrou em contato para mais detalhes sobre o estado de saúde da atriz, mas não teve retorno até o momento.

O ator José Loreto Foto: Reprodução/Instagram/@joseloreto

Na mesma rede social, Loreto explicou o que houve. “Estou fazendo um jogador de futebol [na série], quebrei o quinto metatarso. Lesão do Neymar, jogador caro”, iniciou.

“A cirurgia foi indicação do médico, fiz, estou ótimo, ficou perfeito. Estou fazendo fisioterapia, o roteiro mudou um pouquinho. A gente atrasou um pouquinho a gravação, colocaram umas cenas em que não me movimentava, agora já posso me movimentar. Está tudo maravilhoso”, concluiu.

Sobre o acidente que envolveu os dois atores, o Star+ disse que não irá se pronunciar.