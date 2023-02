José Mayer reaparece nas redes sociais para agradecer carinho de fãs

Afastado desde 2017 após denúncias de assédio sexual, o ator José Mayer, de 73 anos, agradeceu o alcance de 500 mil seguidores no Instagram.

“Quinhentos mil seguidores. Quero agradecer muito a vocês pelo carinho, de coração. Um grande beijo a todos”, disse o veterano em vídeo. Veja no link.

José Mayer em São Paulo, em outubro de 2016; Ator reaparece nas redes sociais para agradecer carinho de fãs Foto: Denise Andrade/Estadão

O ator está vivendo com a esposa, Vera Fajardo, e com o neto, Antônio, em sua casa em Itaipava, na Região Serrana do Rio. O menino é fruto da relação da também atriz Julia Fajardo, única filha do ator, com Pedro Gracindo, filho do ator Paulo Gracindo Jr. José Mayer teve seu último trabalho na novela A Lei do Amor, em 2017.

O ex-global foi acusado de assédio sexual contra a figurinista Susllem Meneguzzi Tonani. Na época, ela publicou um vídeo em uma rede social em que faz as acusações a Mayer. A Globo decidiu encerrar a parceria com o ator em 2018.