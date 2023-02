José Mayer recebe alta de hospital no Rio e publica vídeo em rede social

O ator José Mayer publicou um vídeo no Instagram após alta médica. Ele teve um sangramento no pulmão e uma indisposição respiratória, necessitando ser hospitalizado. O artista ficou 20 dias internado em um hospital do Rio.

“Segunda-feira, dia 27 de fevereiro, 11:55 da manhã, de novo na liberdade das ruas do Rio, indo para casa, graças a Deus, conduzido por minha companheira há 53 anos, Vera, meu anjo protetor. Como que ela me aguenta?”, brincou o ator no vídeo compartilhado na rede social.

Conforme Mayer, ele deu entrada na Casa de Saúde São José, na zona sul da capital carioca, depois de passar mal. O artista, porém, tranquilizou os fãs, na ocasião, e disse que deveria receber alta nos dias seguintes. “Fiquei internado para exames, mas já estou bem”, escreveu ele.

José Mayer em cena de 'A Lei do Amor'; Ator recebe alta de hospital no Rio e publica vídeo em rede social Foto: João Miguel Júnior/Rede Globo

Atualmente, Mayer vive com a mulher, Vera Fajardo, e com o neto, Antônio, em uma casa em Itaipava, região serrana do Rio. Após uma denúncia de assédio sexual feita pela figurinista Susllem Meneguzzi Tonani, o ator teve o contrato encerrado com a Rede Globo em 2018.

