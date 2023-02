José Mayer tranquiliza fãs após ser internado no Rio: ‘Devo receber alta nos próximos dias’

O ator José Mayer foi internado no Rio de Janeiro após sofrer uma “indisposição respiratória”. A notícia foi compartilhada pelo próprio artista nas redes sociais neste sábado, 18.

Conforme Mayer, ele deu entrada na Casa de Saúde São José, na zona sul da capital carioca, depois de passar mal. O artista, porém, tranquilizou os fãs e disse que deve receber alta nos próximos dias. “Fiquei internado para exames, mas já estou bem”, escreveu.

José Mayer foi internado após 'indisposição respiratória' no Rio. Foto: Estevam Avellar/Rede Globo/Divulgação

O ator recebeu o apoio de colegas no Instagram. Nos comentários, Ary Fontoura e Glória Perez desejaram melhoras ao artista, enquanto Vera Holtz publicou corações. “Força e saúde, aguardo boas notícias”, escreveu Stenio Garcia.

Atualmente, Mayer vive com a mulher, Vera Fajardo, e com o neto, Antônio, em uma casa em Itaipava, região serrana do Rio. Após uma denúncia de assédio sexual feita pela figurinista Susllem Meneguzzi Tonani, o ator teve o contrato encerrado com a Rede Globo em 2018.

Recentemente, ele publicou um vídeo no Instagram agradecendo o alcance de 500 mil seguidores. O último trabalho de José na emissora foi na novela A Lei do Amor, de 2017.