Jovem alega ser filho de Shakira e Santiago Alarcón; ator colombiano nega e fala em extorsão

Depois da separação do jogador Gerard Piqué e de acusação de fraude fiscal, Shakira está envolvida em mais uma polêmica. Um jovem, que não teve a identidade revelada, alega ser filho da cantora com o ator colombiano Santiago Alarcón.





É o que conta o artista em um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira, 6. Segundo ele, o jovem começou a mandar mensagens para ele anos atrás. O ator achava que a situação não era séria e preferiu não dar atenção, mas ele conta que passou a ser assediado pelo garoto.

“Denúncia pública. Aqui conto um dos capítulos mais absurdos da minha vida. O vídeo é longo, mas fiquem até o final porque traz detalhes inesperados”, escreveu na legenda.

De acordo com o ator, a pessoa teria até mesmo ido atrás de veículos da mídia para contar a história, mas eles teriam recusado por perceberem que a história seria "absurda". Ele afirma que está divulgando a situação porque o assédio se intensificou e agora ele teme pela sua segurança e a de seus parentes.





“Esse menino me enviou mensagens em todos os lugares e eu bloqueei suas contas. Recentemente, ele me disse que morava no Canadá e que veio me ver porque estava viajando para a Colômbia”, contou Alarcón.

Em seguida, ele disse que o garoto não foi violento durante o encontro, mas acusou-o de extorsão, afirmando que ele chegou a pedir a quantia de 835 milhões de pesos colombianos - cerca de R$ 988 mil.

“Acontece que ele garante que sua mãe, vocês não vão acreditar em mim e lamento nomeá-la, mas é hora de nomeá-la para que vocês possam ver o absurdo da história, é Shakira. É algo muito louco”, completou.

Pelo que diz o ator, o jovem afirma que ele teria entregado a criança para adoção em 1992, quando tinha apenas 12 anos. Naquele ano, Shakira tinha 15 anos.

Alarcón disse que já notificou as autoridades colombianas sobre o caso. Até o momento, a cantora não se pronunciou sobre o assunto.

Shakira é mãe de duas crianças, fruto do relacionamento de 11 anos com o jogador de futebol Gerard Piqué. Foto: Bryan R. Smith / AFP - 05/09/2019





