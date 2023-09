Jovem cria receitas de pratos inspirados em famosos

Um cardápio internacional e personalizado. Um jovem na internet teve a ideia de se inspirar na trajetória de algumas celebridades para elaborar preparos inspirados em suas personalidades e características.

No seu canal do TikTok, Jimmy Hanyu compartilha uma série de vídeos com essas receitas, e explica como determinados famosos o ajudaram na criação destas receitas.

Por exemplo, no prato de Harry Styles, o influenciador incluiu algumas frutas na composição da receita, como morango, kiwi e uvas, que são o título de alguns hits do cantor. E para complementar, usou ainda pitaya, uma “fruta exótica” como o estilo do inglês.





Já para Jão, o influenciador se inspirou em Pirata, o terceiro álbum de estúdio do cantor, para escolher o polvo como ingrediente para o seu risoto.

Com quase 50 mil seguidores no Tiktok, Jimmy compartilha inúmeras receitas de preparos culinários e já homenageou 20 artistas com criações personalizadas de receitas, entre eles Taylor Swift, Ariana Grande, Ludmilla e outros.