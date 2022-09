Jovem de 17 anos toca bateria no show do The Killers; assista ao vídeo

Um vídeo que mostra um jovem de 17 anos realizando o sonho de tocar com o The Killers está circulando na internet nesta terça-feira, 13. Enquanto assistia ao show da banda na Vivint Arena, em Utah, nos Estados Unidos, no final do mês passado, Alec Andersen segurava um cartaz em que pedia para dividir a bateria na apresentação. A atitude do garoto acabou chamando a atenção do vocalista Brandon Flowers.

“Estava tipo: ‘Meu Deus, isso está prestes a acontecer. Meu sonho está prestes a se tornar realidade”, contou Alec, em entrevista a KSTU, afiliada à rede Fox. Vale ressaltar que os integrantes do The Killers tem o hábito de convidar fãs ao palco para ajudá-los a performar a canção For Reasons Unknown.

“Achava que tinha 2% de chance de isso realmente acontecer porque, primeiro de tudo, você tem que fazer com que eles toquem a música. Em segundo lugar, você tem que lutar por todas as outras pessoas que provavelmente sabem sobre a mesma tendência e querem subir lá”, disse o jovem à publicação.

Jonni Andersen, mãe de Alec, ficou bastante emocionada e comentou: “A única coisa que sempre vi que o confortava era sua música (da banda The Killers)”. Eric Andersen, pai do adolescente, completou: “Dizíamos: Deus, você pode dar uma vitória a esse garoto?”.

“Para mim, estar no palco meio que parecia minha redenção dos três anos em que me escondi e me mantive, você sabe, em um buraco escuro e ficando longe da sociabilidade, não sendo confiante. No último ano, decidi fazer uma mudança e estar lá em cima meio que representou esse ponto de virada”, emendou Alec.

O The Killers volta ao Brasil pela primeira vez após a apresentação no Lollapalooza de 2018. A banda norte-americana será a atração principal do festival de música GPWeek , marcado para a véspera do Grande Prêmio (GP) São Paulo de Fórmula 1, no Allianz Parque, em 12 de novembro.