Juju Salimeni anuncia noivado com Diogo Basaglia: ‘Sim para essa e outras vidas’

A influenciadora Juju Salimeni fez a alegria dos seguidores após compartilhar que está noiva do empresário Diogo Basaglia. Juju ganhou um pedido de casamento em um deserto em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

No Instagram, ela publicou um vídeo do momento. Diogo escolheu uma decoração com pétalas de rosa, que formavam um coração e a pergunta “Marry me?” – ”Casa comigo?”, em inglês.

Juju Salimeni anunciou que ela e Diogo Basaglia estão noivos. Foto: Instagram/@jujusalimeni

“Eu te disse sim para essa e todas as outras vidas”, escreveu Juju. Nos comentários, seguidores e personalidades parabenizaram o casal.

“Você merece muito ser feliz, amiga”, escreveu o cabeleireiro Eder Fernando Pedrosa. “Que lindo”, elogiou a apresentadora Ana Hickmann.

Assista ao pedido: