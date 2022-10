Júlia Byrro nega qualquer rivalidade com Camila Queiroz

Publicidade

Júlia Byrro, atriz de Verdades Secretas 2, participou do podcast Papo de Novela nessa quinta-feira, 27, para falar sobre os momentos de dor e glória que viveu ao interpretar Lara/Lua na obra de Walcyr Carrasco que estreou no Globoplay.

Durante entrevista ao podcast, a atriz fala sobre os ataques de haters e uma suposta rivalidade entre ela e Camila Queiroz. Tudo porque na trama, Lara, personagem de Júlia, se torna modelo para se vingar de Angel, personagem de Camila.

“Vieram os memes sobre a vingança, e eu acho supertranquilo. É como na vida real: você vai se identificar com algumas pessoas, e com outras não. Assim como algumas pessoas se identificaram com a Lua, outras não gostaram tanto. E está tudo bem. A única coisa que foi mais complicada pra mim foi quando misturaram um pouco a personagem com a pessoa, e eu fiquei bem abalada por um tempo. Mas aí comecei a terapia e foi tudo caminhando pro melhor”, relata a atriz.

Ao explicar os ataques que sofreu, Júlia afirma que parte do público confundiu ficção com realidade e criou uma falsa rivalidade que não existe entre ela e Camila.

