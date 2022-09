Juliana Baroni relembra encontro com Rainha Elizabeth II e revela gafes: ‘Poderia ter sido presa’

A morte da Rainha Elizabeth II , aos 96 anos, é o assunto mais comentado no mundo desde que as páginas oficiais da família real confirmaram o falecimento da monarca britânica, que esteve 70 anos no poder , na última quinta-feira, 8. A atriz Juliana Baroni , por exemplo, participou do programa Encontro, da TV Globo, nesta sexta-feira, 9, e relembrou que esteve presencialmente com a Rainha em 2015 e algumas gafes cometidas na ocasião.

“Tem coisas na vida que a gente mal consegue explicar, como fui parar lá? Como fui conhecer a Rainha? Esse chapéu é muito importante porque minha mãe que é chapeleira fez especialmente para o encontro”, contou a ex-Paquita a apresentadora Patrícia Poeta e Manoel Soares.

O marido de Juliana, Eduardo Moreira, aprendeu o método de doma de cavalos sem violência com o americano Monty Roberts, amigo da monarca, e trouxe para o Brasil. Por causa disso, ele foi condecorado em 2012 e três anos depois convidado a conhecer Elizabeth II na Inglaterra.

Juliana Baroni com o marido, Eduardo Moreira, no dia que viu a Rainha em 2015. Foto: @jubaronioficial / Instagram

“Em 2015, no dia 16 de junho, uma data histórica para mim... Fomos convidados para voltar lá porque ela queria saber como estava a divulgação do método da doma de cavalos no Brasil. Só que a gente se encontrou no Salão de Carvalho, do Castelo de Windsor, onde ela morava. Veio o convite e falei: ‘Será que é verdade isso?’. O convite físico só chegou uma semana antes. Começa aquele drama pessoal: ‘Com que roupa eu vou? Como me comporto na frente da Rainha?’. Fiz uma pesquisa”, revelou a atriz.

Juliana confessou que achava que seria revistada, iria ter que mostrar o passaporte e muito mais para entrar na residência da Rainha, mas como estava acompanhada do amigo dela isso não foi necessário. Monty Roberts cuida dos cavalos de Elizabeth II desde os anos 1980 e tem acesso livre no castelo.

“Achava que seria uma loucura, mas não foi. Como ela é muito amiga do Monty Roberts, quando eles viram que ele estava com a gente, abriram imediatamente as portas do castelo. Entramos a pé pelas portas do fundos”, falou.

A artista contou ainda que cometeu algumas gafes no Castelo de Windsor: “Me senti num filme de época, parecia um cenário. o Monty mostrou onde cuidava dos cavalos dela. Tinha uma poltrona de veludo azul, estava com o salto muito alto, e me encostei no braço da poltrona. Daqui a pouco uma pessoa falou que a poltrona pertencia ao King George. Levantei imediatamente e pedi desculpas. Foi a minha primeira gafe”.

Marido de Juliana Baroni, Eduardo Moreira, foi condecorado pela Rainha Elizabeth II. Foto: @jubaronioficial / Instagram

No encontro com a Rainha, a artista se surpreendeu com a memória de Elizabeth. A britânica visitou o Brasil em 1968 e questionou o casal sobre como o país estava naquele momento.”A gente tinha agendado 10 minutos com a Rainha que é muito tempo, foi engatando o papo, perguntou como estavam as coisas no Brasil porque ela disse que esteve aqui, e não estava nada bem. Uma memória e um interesse genuíno pelo país que ela visitou. Ela não veio aqui só para fazer foto e turismo”, defendeu a atriz.

“Ela apresentou o Salão de Carvalho - carvalho é cor de madeira - e contou que estava todo pintado de branco depois da reforma e riu. Mostrou um bom humor. Teve uma hora que fui tirar uma foto e eu, superempolgada, encostei nela e poderia ter sido presa por isso. Acho que nem os netos tocaram nela desse jeito. Cometi uma gafe, mas foi tão espontâneo, ela tomou um susto, mas me olhou com um sorriso tão amigável”, emendou Juliana.