Juliana Paes usa vestido transparente em igreja para renovação dos votos do casamento e é criticada

Juliana Paes foi alvo de crítica nas redes sociais após publicar um vídeo da renovação dos votos de seu casamento com Carlos Eduardo Baptista. Na cerimônia, a atriz usou um vestido transparente no altar.

Juliana e Carlos estão juntos há quinze anos e os dois decidiram improvisar o evento em um sítio onde estavam passando um feriado. No Instagram, ela escreveu:

“Era só mais um feriado entre amigos e família, mas no meio tinha tbm um aniversário: 15 anos de casamento que eu e Dudu já tínhamos combinado de celebrar depois de tudo. E não é que no sítio que alugamos tinha uma igrejinha?”.

Em seguida ela descreveu como sua família se mobilizou para fazer a comemoração acontecer: “as crianças se envolveram e cuidaram das flores, e os adultos cuidaram de escalar o celebrante; e um virou DJ, outro virou cerimonialista e videomaker”.

“Meu pai, que anda doentinho, apareceu de surpresa e eu, de repente, me vi tomada por uma emoção de amor, me peguei nervosa e não segurei o choro. As flores de plástico da mesa viraram buquês e grinalda e meu coração virou uma pulsão de gratidão e alegria tão genuínas (...) Dudu, que venham mais aniversários e surpresas e amor pra nós, sempre”, concluiu.

Nos comentários, um internauta disse: “Naturalizam tanto essas atividades… Pra mim triste. Entrar na casa de Deus com uma vestimenta dessas. A união, o casamento, o amor, tudo é lindo, simples, porém o principal, não está sendo levado a sério. Triste!”. “Falta de respeito com o lugar sagrado. Mas Deus vê tudo e nada passa despercebido”, escreveu outro. A atriz não se pronunciou sobre as críticas até o momento.