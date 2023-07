Juliano Cazarré fala da filha caçula, que tem doença rara no coração: ‘Pior parte está com ela’

Juliano Cazarré voltou a falar da recuperação da filha Maria Guilhermina, de apenas 1 ano, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara da válvula tricúspide. Ao programa É De Casa, da TV Globo, exibido neste sábado, 22, o ator contou que a menina passou por quatro cirurgias cardíacas em 12 meses e faz tratamento intensivo em casa.

“Ela está bem, começou a ganhar uma velocidade boa de recuperação, chegamos em um bom time de enfermeiros, fisioterapia, ela faz muitas atividades ao longo do dia. Estar em casa é bom, receber visita dos irmãos, um colinho”, disse o artista, que é pai de cinco filhos.

Cazarré ainda destacou que não tinha como ele e a mulher, a bióloga, stylist e editora Letícia Cazarré, não serem fortes neste momento difícil na vida da família.

“A fé nos ajudou muito a passar por tudo que estávamos passando, a gente teve que ter forças. Mas a pior parte está com ela, ela que estava sofrendo, então eu não tenho direito de reclamar, desistir... Respira fundo e segue”, confessou.

‘Mais liberdade’

No dia 17, Letícia usou as redes sociais para contar que a pequena Maria Guilhermina não precisa mais do oxigênio externo para a respiração. Ela explicou que, sem o aparelho, a menina usa só o respirados. Com isso, mãe e filha têm mais liberdade para fazer passeios ao ar livre.

“Hoje a gente está com a bombinha de alimentação dela, o leitinho. O carrinho, o respirador está ali dentro. Ela não precisa mais do oxigênio, mas precisa do respirador, porque ele ajuda ela a expandir a caixa torácica. Mas agora a gente tem mais liberdade de vir para o jardim, ela poder se alimentar aqui”, disse a stylist, na ocasião.

Letícia Cazarré e a filha Maria Guilhermina, de 1 ano Foto: Instagram/@leticiacazarre

Doze meses de luta

Na comemoração de um ano de Maria Guilhermina, em junho, Letícia Cazarré desabafou sobre os doze meses de luta pela saúde da filha. Além da menina, ela e Juliano Cazarré também são pais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

“Um ano inteiro de milagres, de entrega total (sua (Juliano Cazarré) e nossa), de lutas, lágrimas transformadas em um Bem maior, e muito, muito amor. Nada do que eu escrevesse seria suficiente para descrever tudo o que vivemos e o quanto nos transformamos desde que Deus nos confiou a missão de receber você em nossas vidas. Obrigada a cada um de vocês que rezaram tanto para poder comemorar com a gente este dia!”, escreveu a stylist.