Juliano Cazarré agradece orações para filha depois de procedimento médico; entenda

Guigui, como é chamada pelo pai, nasceu com uma condição rara chamada Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara que afeta a válvula tricúspide do coração. Ela passou os primeiros sete meses de vida internada e já foi submetida a quatro cirurgias cardíacas.

Em setembro passado, ela foi internada com infecção por bactérias resistentes. Na ocasião, teve de colocar um acesso profundo no pescoço para administração de antibióticos, o que já havia ocorrido várias vezes anteriormente, de acordo com a mãe, Letícia Cazarré.