Juliano e Letícia Cazarré celebram aniversário de filha caçula: ‘Muito sacrifício e fé'

A caçula de Juliano Cazarré, Maria Guilhermina, fez aniversário nesta quarta-feira, 21. A filha do ator com a bióloga Letícia completou seu primeiro ano de vida depois de passar por quatro operações no coração.

Nas redes sociais, o casal publicou detalhes da festa e celebrou a força da menina, que tem uma doença congênita rara no coração. Em post compartilhado nas redes sociais, Juliano e Leticia relembraram as dificuldades que passaram no leito de UTI.

“Um ano que valeu por dez. Tanta coisa coube nesse ano. Muita luta, muito trabalho, muito sacrifício, muita saudade. E amor. E Fé. Durante todo esse tempo Deus nos sustentou. Ele foi a nossa força e só por isso não fraquejamos”, escreveu o casal nas redes sociais.

“A certeza de que era a vontade de um Deus que é puro amor que se realizava em nossas vidas nos deu a esperança que precisávamos para seguir. E seguiremos”, completaram.

Maria Guilhermina possui Anomalia de Ebstein, que afeta a válvula tricúspide. A última vez que a pequena precisou ser hospitalizada foi no mês passado. Letícia precisou pegar um avião do Rio de Janeiro para São Paulo para que a filha realizasse uma intervenção cirúrgica.