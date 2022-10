Juliette diz não ter sido convidada para chá revelação de Viih Tube: ‘Não temos contato’

Juliette foi questionada pelos seguidores por que ela não havia comparecido no chá revelação de Viih Tube, neste domingo, 16. A campeã do BBB21 foi direta ao dizer que não foi convidada. Após a declaração, Viih se explicou sobre o mal entendido.

“Porque a gente não se fala como antes, minha gente. A gente se fala assim: tenho o maior carinho, quero tudo de bom e eu tenho certeza de que vai ser uma criança linda. Só que a gente não tem contato sempre. Mas ela não me convidou e a gente não tem amizade diária”, disse.

Viih Tube e Eliezer anunciam sexo do bebê em chá revelação inspirado no ‘BBB’. Foto: Instagram/@viih_tube

Em seguida, a paraibana garantiu que quer conhecer a menina, quando ela nascer, caso a mãe permita. Depois do evento, a namorada de Eliezer viu a repercussão em torno do depoimento da ex-colega de confinamento e se explicou:

“Tem muita gente mandando mensagem já brigando comigo. Eu convidei, gente, é porque eu acho que ou eu estou com o número errado ou trocou, não sei. Mas mandei uma mensagem para ela agora no Instagram falando: ‘Menina, te convido sempre, jamais iria deixar de te convidar para o chá de bebê’”, disse Viih nos Stories do Instagram