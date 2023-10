Juliette diz que diagnóstico de aneurisma cerebral mudou seu olhar para a vida: ‘Lição de Deus’

Juliette relembrou seu diagnóstico de aneurisma cerebral, em 2021, após vencer o BBB. Em conversa no podcast Bom Dia, Obvious, ela falou que o ocorrido a ajudou a aprender.

“Quando eu saí do reality, eu descobri que tinha um aneurisma cerebral. Parece que Deus fez de propósito. Ele falou: ‘Você está no topo, você vai olhar para a vida de uma forma diferente, porque você pode morrer a qualquer momento’. E aí, eu comecei a olhar para a vida [de forma] diferente. Eu não me deslumbrava [com os recordes do BBB]”.

Juliette Freire Foto: Reprodução/Instagram/@juliette

Segundo ela, o diagnóstico foi como uma lição divina. “Para que eu nunca ache que está tudo no auge”, disse. Juliette, que perdeu uma irmã devido a esse mesmo problema, fez o exame assim que saiu do reality, por ter melhores condições financeiras. Foi quando viram que a veia em seu cérebro “não fazia o caminho que deveria“.

Na época, ela não contou para ninguém. “Na minha cabeça era: ‘Cheguei onde devia chegar. Minha missão tá cumprida, não tem como desejar mais’”.

Ao fazer a cirurgia para inserir uma prótese no cérebro, Juliette descobriu que não havia aneurisma. “Era só uma formação atípica, não má formação”, relembrou.

Ainda assim, a cantora contou que o susto a mudou. “Meu propósito de vida é muito maior que ser idolatrada, ser famosa”. Por isso, ela não comemorava tanto os feitos conquistados após vencer o Big Brother Brasil.

“Eu acho que foi uma lição de Deus de dizer assim: ‘Está tudo aqui, mas isso não é tudo’”, ressaltou.

“Não quero ser só vista como ‘Sofreu tanto a Ju, tadinha’. Sofri, levantei a cabeça e continuo levantando todas as vezes que eu caio”, disse.