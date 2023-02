Juliette e Gil do Vigor se manifestam após desistência de Bruno Gaga do BBB 23: ‘É tudo muito forte’

Gil do Vigor e Juliette Freire usaram as redes sociais para manifestar solidariedade a Bruno Gaga após o ex-participante apertar o botão de desistência do Big Brother Brasil 23.

Ex-participante apertou o botão de desistência do programa nesta sexta-feira, 17 Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Em sua rede social, Juliette, que foi a vencedora da edição de 2021, afirmou ser “tudo muito forte” no programa. “Não tem como explicar a experiência psicológica de um reality. As suas feridas abrem, sua vulnerabilidade grita. É tudo muito forte… alegria ou tristeza, coragem ou medo. Você se quebra inteiro e depois sai juntando os pedaços”, escreveu. “É loucura, mas é uma das coisas mais bonitas e enriquecedoras que alguém pode viver”, completou.

Já Gil do Vigor disse estar “muito triste” com a saída de Bruno e pediu para que os fãs deem apoio ao ex-participante desta edição. “Estou muito triste! As pessoas nunca irão entender o que passava dentro da cabeça do Bruno, não irão. Por favor, vigorosos e vigorentos, deem amor pra ele!”, publicou.

Desistência

Na tarde desta sexta-feira, 17, o participante Bruno Gaga apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 23. O brother disse que estava com saudades da família e afirmou que chegou ao “limite”.

Instantes antes, outros integrantes da casa perceberam a movimentação de Bruno e tentaram impedi-lo, mas sem sucesso.

Após apertar o botão, Bruno foi consolado por seus colegas de confinamento. Alguns minutos depois, ele foi chamado ao confessionário e se despediu da casa aplaudido pelos brothers.

“Estou desistindo por uma pena, não sei se por uma fatalidade. Cheguei ao meu ápice da ansiedade. Coisa que eu nunca senti lá fora”, justificou no confessionário.