Juliette e Jade Picon curtem passeio de barco de mais de R$11 mil na Grécia; veja vídeo

Juliette e Jade Picon postaram no Instagram momentos de um passeio de barco em Mykonos, na Grécia, na segunda-feira, 19. Ao lado das influenciadoras Vivi e Franciny, as famosas curtiram um dia ensolarado, com direito a mergulho e almoço a bordo. A cantora estava usando um biquíni azul e a ex-BBB um conjunto verde.

Jade Picon e Juliette curtem passeio de barco em Mykonos, na Grécia Foto: Reprodução/Instagram/@jadepicon/@juliette

O passeio foi realizado pela empresa grega Mant Yachting, que oferece três tipos de opções de atrações luxuosas, a Royal Blue Cruise, Aqua Cruise e Coral Cruise. São passeios de 5 a 8 horas, para grupos de até sete pessoas, que podem custar de 1.700€, algo em torno de R$ 8.890, e 2.200€ , chegando a R$ 11.500. Os valores em reais são baseados na cotação atual.

Na descrição dos pacotes, é ressaltando que a experiência “combina a beleza da ilha de Mykonos e um serviço luxuoso, em um cruzeiro privado exclusivo”, curtindo mergulhos em águas cristalinas e vislumbrando uma linda vista.

Os passeios incluem comida da culinária mediterrânea, como lulas marinadas, polvo e legumes no churrasco, além de bebidas e pratos de frutas.

Jade Picon e Juliette curtindo passeio de mais de R$11 mil na Grécia Foto: Reprodução/Instagram/@jadepicon/@juliette

No Twitter, fãs compartilharam registros da cantora no passeio.

Continua após a publicidade

Juliette responde críticas e Jade esclare rumores de romance

Após aparecer em diversos registros subindo em cadeiras e mesas e dançando enquanto estava almoçando ou jantando, a cantora postou no Twitter que percebeu que é um costume local.

Já a influencer, fez um desabafo sobre um possível romance com um jogador brasileiro que joga na Europa.