Juliette reage ao ser chamada de ‘pobre’ e ‘sofrida’

Após ser chamada de ‘pobre’ e ‘sofrida’, Juliette, que foi vencedora do Big Brother Brasil, edição de 2021, usou o Twitter para reagir à fala da participante Paula Freitas no Jogo da Discórdia, na noite de segunda-feira, 23.

Na ocasião, Paula respondia às declarações de Marília sobre a convivência de ambas na casa. “Eu falei lá no além que gente que é debochada e joga piada, eu não dou conta. Eu senti que você é isso. O Gabriel tentou, mas você não respondeu ele. Você gosta de dizer que o Brasil está vendo. Quer dar uma de Juliette, pobre, sofrida, aí não, meu amor.”

Depois de ter o nome citado e ter recebido adjetivos da sister, Juliette publicou um gif com seu rosto em reprovação. Os adminstradores das contas de Paula publicaram nota logo após a dinâmica. “Viemos, por meio deste, deixar claro que Paula não possui nada contra Juliette, pelo contrário, admira sua carreira e trajetória no BBB. A questão da defesa foi afirmar que a Marília está forçando uma narrativa para se assemelhar com a Ju em sua edição.”