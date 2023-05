Juliette relembra convite de Marília Mendonça: ‘Não mostrei pra ninguém’; assista

Durante uma transmissão ao vivo no seu perfil do Intagram, Juliette revelou aos fãs que guarda um convite especial feito por Marília Mendonça, morta num acidente de avião em 2021. Enquanto se maquiava e interagia com o público, uma das pessoas da sua equipe leu uma pergunta, que falava sobre a rainha da sofrência ter exposto sua torcida para a ex-BBB 21 durante uma entrevista no programa Mais Você.

“Eu não mostrei para ninguém ela falando assim: ‘E aí, minha irmã! Quando é que a gente vai tomar uma cerveja naqueles botecos bem copo sujo? ‘Você gosta de uma cerveja? Eu acho que você gosta’. Eu disse: ‘Eu gosto!’. E ela falou: ‘Vamos qualquer dia tomar uma cerveja em um boteco bem sujo’”, relembrou a artista.

Juliette ainda confessou que mantém a mensagem guardada e que recorre a ela para matar a saudade de Marília, de quem é admiradora. “De vez em quando, eu escuto a voz dela. Sou fã demais”, completou.

Acidente de Marília Mendonça

A artista viajava em um avião bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. A aeronave, que segundo a Anac estava em situação regular e tinha autorização para fazer táxi aéreo, decolou do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, às 16h02 do dia 5 de novembro de 2021.

Além de Marília Mendonça , estava no voo Geraldo Medeiros (piloto), Tarciso Viana (copiloto), Henrique Ribeiro (produtor) e Abicieli Silveira Dias Filho (tio e assessor da artista). O grupo voava em direção à cidade de Caratinga, onde a artista de 26 anos faria um show naquela noite.