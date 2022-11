Júlio Cocielo e Tata Estaniecki revelam sexo do segundo bebê; confira

Publicidade

Júlio Cocielo e Tata Estaniecki revelaram que a influenciadora está grávida de um menino. Eles já são pais de uma menina, Beatriz, de 2 anos, e haviam divulgado a segunda gravidez em outubro.

O casal fez o anúncio através de um vídeo publicado no Youtube neste domingo, 13, em que mostram os bastidores do chá revelação que fizeram para o bebê.

O evento contou com a presença de amigos e família dos influenciadores, que, ao longo do vídeo, tentaram adivinhar se Júlio e Tata teriam um menino ou uma menina.

No momento da revelação, o salão ficou iluminado por uma luz azul e confetes e papéis picados foram jogados pelo ar.

Júlio e Tata se conheceram em 2017 e oficializaram a união em 2018 com duas cerimônias, uma em Punta Cana, na República Dominicana, e outra em São Paulo.

A primeira filha do casal, Bia, nasceu em 2020 e é presença constante nas redes sociais do casal. A menina tem até o próprio perfil no Instagram.

Confira o vídeo da revelação na íntegra: