Julio Rocha mostra trechos do nascimento da terceira filha com Karoline Kleine

Fãs e amigos de Julio Rocha e Karoline Kleine se emocionaram com o vídeo que mostra trechos do nascimento de Benedita, postado pelo casal nesta quarta-feira, 10, no Instagram. A bebê - irmã mais nova de José, de 4 anos, e Eduardo, de 2 - nasceu na última terça-feira, 9. “Simplesmente o melhor dia da nossa família”, escreveram na legenda.

Na manhã desta quarta-feira, Karoline apareceu nos stories com a filha no colo e contou que está muito feliz. “Meu pacotinho de amor. Ela acabou de mamar e eu vou aproveitar para comer. Gente, passei a noite inteira acordada, mas é assim, né? Primeiro dia. Estou muito feliz”, disse.

“Os meninos dormiram com o Julio no hotel, esta noite. Eles estavam muito animados. Agora a gente está se conhecendo, eu e ela, acertando o mamá, mas está tudo bem, graças a Deus”, completou.

Bastidores do nascimento de Benedita, filha do casal Julio Rocha e Karoline Kleine Foto: Instagram/@juliorocha_/@karolinekleine

‘Travei, velho. Uma emoção indescritível’

Horas após a chegada da caçula, o ator apareceu em uma live, na mesma rede social, contando mais detalhes da novidade. “A gente está exausto. Desde às quatro da manhã que as coisas começaram a acontecer. Me perdoem de não ter passado aqui antes para falar, foi muito rápido. Só estou passando rapidamente pra dizer que está tudo bem, tudo maravilhoso”, disse Julio, ao lado da médica, chamada por ele de Cacau.

“Travei, velho. Uma emoção indescritível. Quero contar tudo em detalhes para vocês, mostrar, contar tudo, como foi nossa história. Um beijo muito grande pra vocês... É só pra dizer que a gente está exausto desde a madrugada, mas queria agradecer imensamente o carinho de cada um de vocês. Eu sou quero dizer que hoje eu sou o cara mais feliz desse mundo”, completou.

Entre os amigos famosos que desejaram saúde à família, estava Ivete Sangalo. “Viva viva!”, escreveu a cantora e apresentadora. “Ah que lindo o Julio emocionado com o nascimento da bebê”, comentou um seguidor do ator. “Que lindo ver essa família que aumentou pra nos fazer ainda mais felizes”, escreveu outro.