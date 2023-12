Jullie Dutra, a 1ª vencedora do Quem Quer Ser Um Milionário, participou do Encontro Com Patrícia Poeta nesta quarta-feira, 13, e se emocionou ao relembrar da mãe, que já morreu e era professora, ao comentar sobre o prêmio de R$ 1 milhão do quadro do Domingão Com Huck. Além disso, ela também revelou o que fará com a quantia após acertar todas as perguntas e se tornar milionária.

“Ela sempre me dizia: ‘Não posso deixar uma casa, não posso deixar um carro para você, mas o que eu puder fazer para deixar como legado a educação, você vai transformar tudo isso. Você vai comprar um carro, uma casa por meio da educação’”, disse Jullie.

Jullie Dutra, participante do 'Quem Quer Ser Um Milionário', do 'Domingão com Huck', durante participação no programa em 11 de dezembro de 2022 Foto: Reprodução de 'Quem Quer Ser Um Milionário'/'Domingão com Huck' (2023)|TV Globo

Jullie também revelou o que fará com o dinheiro que venceu no programa. “Vou investir nos meus estudos. Entrei naquele programa com o objetivo de ganhar R$ 1 milhão. Desde sempre, eu sabia que sairia com R$ 1 milhão, não me pergunte como, mas eu tinha essa convicção divina. O meu objetivo era ganhar esse valor para investir nos meus estudos da carreira diplomática”, contou ela.

Durante a participação no programa de Patrícia Poeta, a vencedora ganhou mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. A futura diplomata também comentou como as mídias sociais dela cresceram em números de seguidores depois do quadro ir ao ar.

“A minha rede social explodiu em uma proporção bíblica para mim. Nunca fui uma celebridade, nunca fui atrás de curtidas, não era o meu objetivo. Tinha uma rede pequena e, antes do programa ir ao ar, eu já estava com sete mil seguidores. Agora, eu nem sei com quantos seguidores estou”, disse Jullie.

Natural de João Alfredo, em Pernambuco, Jullie tem 28 anos, é jornalista de formação e CEO de uma agência de comunicação. Há alguns anos, ela se prepara para realizar o concurso para diplomata do Itamaraty.

Ela apareceu pela primeira vez no Domingão com Huck em 11 de dezembro de 2022, quando participou do quadro Pensa Rápido, em que seis participantes respondem a uma pergunta e o mais veloz participa do Quem Quer Ser Um Milionário. Ela errou a questão sobre fases da lua e não conseguiu ir em frente à época.

A atração fez sua estreia em maio de 2017, ainda no Caldeirão do Huck, e, desde então, ninguém havia levado R$ 1 milhão. Luciano Huck já comentou diversas vezes que gostaria de manter o quadro no ar enquanto ninguém vencesse.

Na atual temporada, outros dois participantes chegaram à “pergunta do milhão”, mas não conseguiram acertar. O primeiro foi o cientista Arthur Abrantes (relembre aqui), e o segundo foi Luiz Pradines, que possui um mestrado pelo ITA (relembre aqui).

