Jungkook e Fifa lançam clipe de ‘Dreamers’, música oficial da Copa do Mundo 2022

Publicidade

O clipe oficial da música Dreamers, tema da Copa do Mundo 2022, foi lançado nesta terça-feira, 22, no canal do Youtube da Fifa, a Federação Internacional de Futebol.

A canção é performada por Jungkook, membro do grupo fenômeno de k-pop BTS, e pelo cantor Fahad Al Kubaisi, que é natural do Catar, país sede do torneio.

Leia também Copa do Mundo 2022: Estreia do Brasil já rende memes nas redes sociais; confira

A faixa estreou na abertura da Copa no último domingo, 20, quanto o coreano e o catarino se apresentaram no estádio Al Bayt, na cidade Al Khor.

Apesar das controvérsias envolvendo as leis conservadoras do Catar, a música passa uma mensagem de união, com letras como “respeitem o amor, é o único jeito” e “a porta está aberta todos os dias”.

No vídeo, Jungkook e Fahad Al Kubaisi aparecem cantando e dançando por paisagens do país sede, em contato com diferentes culturas e com visuais futuristas. Confira: