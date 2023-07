Justiça de São Paulo anula casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar e diz que ela ‘agiu de má-fé’

O casamento de Maíra Cardi com Arthur Aguiar foi anulado na última terça-feira, 11, pela Justiça de São Paulo. O pedido de anulação foi feito pelo Ministério Público no início de 2022 porque a influenciadora digital já havia casado no exterior com outra pessoa quando oficializou, em 2017, o matrimônio com o ator, cantor e campeão do BBB 22.

“Maíra agiu de má-fé, já que era casada e omitiu deliberadamente tal circunstância. É fato incontroverso no processo de que a ré, enquanto casada, casou-se novamente”, diz o juiz do caso, ao proferir a sentença.

A influenciadora se casou, em 2014, na Flórida, nos Estados Unidos. Ao longo do processo de anulação da união com Arthur, Maíra afirmou não saber que a sua relação anterior teria validade no Brasil e que o divórcio entre ela e o antigo marido ocorreu antes da propositura da ação do MP.

Maíra Cardi e Arthur Aguiar Foto: Instagram/ @arthuraguiar

Noivado com Thiago Nigro

No Rio Jordão, em Israel, Maíra Cardi foi pedida em casamento pelo coach financeiro Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico. A notícia foi compartilhada por eles no dia 22 de abril deste ano, por meio das redes sociais.

O casal, que anunciou o namoro em março, foi até Israel para se batizar e o pedido de casamento foi feito no mesmo local. “Nasci de novo. E não poderia ter sido mais especial do que dessa maneira”, escreveu a influenciadora. “Você não poderia ter escolhido um momento mais único do que este para me pedir em casamento”, comemorou.

