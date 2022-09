Justin Bieber e Hailey comemoram quatro anos de casados. ‘Obrigado por me fazer melhor’

O cantor Justin Bieber postou uma foto ao lado da mulher Hailey, em sua conta no Instagram. O motivo da publicação é muito especial. O casal comemorou quatro anos de casamento.

Em sua postagem, Justin compartilhou uma imagem em preto e branco do casal deitado com um cachorrinho entre eles. No texto da legenda, o cantor expressou seu amor pela mulher. “Feliz aniversário para minha melhor amiga e esposa Hailey Bieber. Obrigado por me fazer melhor em todos os sentidos”, disse o cantor.

Hailey Bieber não ficou atrás e também compartilhou uma foto do casamento dos dois. Ela, vestida de noiva e Justin com um smoking preto. “Quatro anos casada com você. O ser humano mais lindo que eu já conheci. Amor da minha vida. Agradeço a Deus por ter você”, se derreteu a modelo para o marido.

Em uma sequência de fotos postada no Instagram, Hailey postou uma imagem beijando o marido na cerimônia de casamento dos dois, realizada na Carolina do Sul, quase um ano depois de oficializarem a união em um tribunal em Nova York, em 2018.

O casal tornou público o casamento em 30 de setembro de 2019, numa festa com familiares e amigos.