Justin Bieber e Hailey destoam com look em loja de donuts; veja imagens

Justin Bieber apostou em um visual diferente nesta segunda-feira, 28, ao passear com a mulher, Hailey Bieber, em uma loja de donuts em Nova York, nos Estados Unidos. A roupa escolhida pelo cantor chamou a atenção pela forma como destoava do look da amada. O músico optou por um conjunto de moletom cinza com capuz.

O toque inusitado ficou para o boné cor de rosa, que estava por cima da touca, e para as sandálias Crocs amarelas com meias brancas. Hailey, por sua vez, usava um vestido vermelho casual sem alças e um salto alto da mesma cor.

Nos comentários, fãs e seguidores do artista notaram a escolha do look para o passeio. “A maneira como ele se sente tão confortável para usar o que quiser, como roupas aleatórias em público”, escreveu uma seguidora.

Outros elogiaram a postura de Justin ao acompanhar sempre a namorada em todos os lugares. “Adoro que você a apoia em tudo, não importa quantas pessoas miseráveis os ataquem sem motivo”, pontuou uma seguidora.