Kanye West diz que George Floyd não morreu asfixiado e família da vítima considera processá-lo

A família de George Floyd está considerando processar Kanye West após o rapper alegar que o homem de 46 anos morreu por abuso de drogas e não afixiado pelo policial Derek Chauvin. A notícia foi divulgada pelo jornal The Guardian, na manhã desta segunda-feira, 17.

Neste fim de semana, o cantor participou do podcast Drink Champs e disse que que a morte foi causada por fentanil, que é uma medicação de uso controlado, normalmente utilizada como anestésico. A declaração foi feita em conversa com Candace Owens, uma comentarista conservadora responsável pelo documentário The Greatest Lie Ever Sold: George Floyd and the Rise of BLM (A maior mentira já vendida: George Floyd e a ascensão do BLM [Black Lives Matter])

Manifestação em memória a George Floyd, em maio de 2021, em Minneapolis, Minnesota Foto: Kerem Yucel / AFP

“Eu assisti ao documentário de George Floyd que Candace Owens lançou. Uma das coisas que seus dois colegas de quarto disseram foi que eles queriam um cara alto como eu, e no dia em que ele morreu, ele fez uma oração por oito minutos. Eles (colegas de quarto) injetaram fentanil nele. Se você olhar, o joelho do cara nem estava no pescoço dele assim”, disse.

Kanye West says George Floyd passed away because of fentanyl and that the cop’s knee “wasn’t even on his neck like that” pic.twitter.com/sVKy3VK35O — Kurrco (@Kurrco) October 16, 2022

Então, o advogado de direitos civis, Lee Merritt, respondeu às alegações de West em nome da família de Floyd: “Embora não se possa difamar os mortos, a família de George Floyd está considerando um processo pelas falsas declarações de Kanye sobre a forma de sua morte”.

“Afirmar que Floyd morreu de fentanil e não a brutalidade estabelecida criminal e civilmente mina e diminui a luta da família Floyd”, acrescentou. Depois disso, o artista não se pronunciou mais sobre o caso.

While one cannot defame the dead, the family of #GeorgeFloyd is considering suit for Kanye’s false statements about the manner of his death.



Claiming Floyd died from fentanyl not the brutality established criminally and civilly undermines & diminishes the Floyd family’s fight. — Lee Merritt (@MerrittForTexas) October 16, 2022

Vale lembrar que George Floyd morreu em 2020 como resultado de “parada cardiorrespiratória, contenção e compressão do pescoço”, de acordo com os resultados finais da autópsia. Embora o fentanil tenha sido encontrado no sistema de Floyd, não foi suficiente para ser considerado fatal.

O cardiologista Jonathan Rich disse ao tribunal no julgamento de Chauvin: “Posso afirmar com alto grau de certeza médica que George Floyd não morreu de um evento cardíaco primário e não morreu de overdose de drogas”. Em julho deste ano, o assassino foi condenado em instância federal pela morte.