Kanye West está namorando modelo brasileira que trabalhou com Kim Kardashian; conheça Juliana Nalu

Kanye West está namorando uma modelo brasileira. Juliana Nalu compartilhou uma foto com o rapper nas redes sociais e, procurada pelo Estadão, a assessoria de Juliana confirmou o relacionamento.

Em fevereiro deste ano, a modelo conheceu Ye em uma festa de Kendall Jenner. Na época, ela compartilhou nos stories como foi o encontro: “Eu estava no Nice Guy, em Los Angeles. Em certo momento, o Kanye me abordou sorrindo e disse: ‘Adorei seu look, amei muito!’”.

“Agradeci, me apresentei e, na mesma hora, ele chamou a assistente, pedindo para que ela pegasse meu contato pois ele tinha interesse em fazer futuros trabalhos comigo na moda”, explicou Juliana.

Posteriormente, a modelo estreou em uma campanha da marca SKIMS, de Kim Kardashian, a ex-mulher de West. Neste domingo, Kanye e Juliana foram flagrados em Los Angeles e ela compartilhou um registro com um coração na legenda.





Quem é Juliana Nalu?

Juliana, 23 anos, nasceu no Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro, e é modelo desde os 14 anos de idade. Em 2016, ela venceu o concurso “CUFA - Solte seu Brilho”, concurso realizado pela TV Globo em parceria com a Central Única das Favelas e que contou com a atriz Taís Araújo como madrinha.

Juliana Nalú em concurso no 'Caldeirão' em 2016 Foto: Globo

Nalu também ficou conhecida por ter namorado o rapper L7nnon. Depois ter terminado o relacionamento, a modelo foi morar em Los Angeles. Desde então, ela coleciona em seu currículo diversas campanhas para grifes internacionais como Urban Outfitters, Skims, American Eagle e PrettyLittleThing, entre diversas outras.

Formada em artes cênicas pela CAL - Casa das Artes de Laranjeiras, ela participou do último episódio da novela Segundo Sol, da Rede Globo, como par romântico de Chay Suede, em 2018.

Juliana Nalu e Chay Suede em 'Segundo Sol' Foto: Globo