Kanye West: Estúdio em Londres remove tatuagens inspiradas no rapper de graça

Após a recente onda de declarações racistas e antissemitas do rapper Kanye West, um estúdio em Londres anunciou que irá remover tatuagens inspiradas no músico de graça.

A iniciativa surgiu através de um projeto já existente no estúdio Naama, especializado em remoção de tatuagens. Denominado “Segundas Chances”, o projeto oferece a retirada gratuita de tatuagens de gangue, símbolos de ódio, lembretes de radioterapia ou, até mesmo, relacionamentos passados.

“Para alguns, há certas tatuagens que não mais representam as pessoas que são hoje. Eles podem ter tatuagens que desencadeiam emoções negativas ou tiram a confiança em vez de inspirá-la”, descreve o site oficial do estúdio sobre o “Segundas Chances”.

Nas últimas semanas, Kanye West já chegou a utilizar uma camiseta defendendo a supremacia branca, a dizer frases de teor antissemita e, no início do mês, a dar uma entrevista elogiando o ditador nazista Adolf Hitler.

Foi por esse motivo que o Naama decidiu incluir tatuagens inspiradas no rapper no projeto. “Quando você tem uma tatuagem inspirada em alguém que você admira, mas ele acaba se tornando manchete por todos os motivos errados”, escreveu o estúdio em uma postagem que trazia algumas das remoções do rosto de West.





Kanye West teve conta no Twitter suspensa por incitação à violência

Kanye West teve a conta do Twitter suspensa por incitação à violência. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Na última sexta-feira, 2, Kanye teve a conta do Twitter suspensa novamente por “incitação à violência”. Desta vez, a decisão veio do próprio Elon Musk, que havia comprado a rede social e dado autorização para que o músico recuperasse o perfil.

Elon anunciou a suspensão após o rapper publicar a foto de uma suástica nazista fundida com a estrela de Davi, símbolo do judaísmo. “Fiz o melhor que pude. Apesar disso, ele voltou a descumprir nossa regra contra incitação à violência. A conta será suspensa”, escreveu o bilionário.

Ye, como se autodenomina o rapper, já teve também a conta do Instagram suspensa. Em outubro, o músico deixou a lista de bilionários da Forbes após ter a parceria com a marca Adidas rompida por conta das recentes declarações.





