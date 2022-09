Kanye West pede desculpas a Kim Kardashian: ‘Preciso que essa pessoa esteja com a mente sã'

O rapper Kanye West, em entrevista ao programa exibido nos Estados Unidos Good Morning América, falou sobre sua carreira e sobre a relação com a ex-mulher, a socialite Kim Kardashian. No relato, que foi ao ar no dia 22, o cantor pediu desculpas à mãe de seus filhos pelas acusações que fez contra ela.

“Preciso que essa pessoa esteja menos estressada e esteja com a melhor mente sã e o mais calma possível para poder criar essas crianças”, disse ele.

Kanye comentou ainda sobre a criação de seus filhos. O ex-casal tem quatro herdeiros: North, de nove anos, Saint, com seis, Chicago, com quatro, e Psalm, de três. “Como pai e como cristão, eu tenho o direito de ter voz sobre o que meus filhos estão vestindo, o que estão assistindo e o que estão comendo”.





.@kanyewest apologizes to Kim Kardashian and opens up about co-parenting challenges in a one-on-one interview with @linseydavis. https://t.co/01n4ZeCZXy pic.twitter.com/jQ7LuYQSav — Good Morning America (@GMA) September 22, 2022





Kim Kardashian e Kanye West ficaram casados de 2014 a 2022. No ano passado, a socialite pediu o divórcio do rapper e desde então, ele tem feitos várias críticas à ex-mulher, entre elas, sobre a exposição dos filhos, em razão da série da família da empresária; Keeping Up with the Kardashians.

Kanye West, que trocou de advogado quatro vezes desde o início do processo de divórcio, no entanto, já manifestou algumas vezes o desejo de reatar a relação com Kim.