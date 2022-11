Kanye West pode perder a guarda compartilhada dos filhos após polêmicas

Publicidade

De acordo com publicação do jornal The Sun, Kanye West estaria perto de perder a guarda compartilhada dos seus quatro filhos com Kim Kardashian. O motivo seria pelas recentes declarações de Ye sobre diversos assuntos, como por exemplo suas falas antissemitas e a carta compartilhada por colaboradores que disseram que o ambiente de trabalho da marca do cantor, Yeezy, e a parceria com a Adidas, tornaram o ambiente de trabalho “tóxico” e “caótico” - além dele compartilhar conteúdos pornograficos, incluindo nudes da sua ex-esposa.

Kanye West com seus filhos Foto: @kimkardashian/Instagram

A reportagem destaca também que outro agravante para isso acontecer seria a ausência do rapper no tribunal em uma audiência, no dia 16 de novembro, para prestar depoimentos.

A próxima e última data para ele estar presente é dia 29 de novembro. Caso ele não compareça, isso pode implicar diretamente na guarda compartilhada de North, 9, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 3. Até o momento eles não se pronunciaram sobre o assunto.

Kanye e Kim anunciaram o divórcio em fevereiro de 2021 depois de quase sete anos de casamento.