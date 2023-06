Kanye West é processado por paparazzi que o acusa de agressão: ‘Ele me causou muito medo’

AFP - Uma fotógrafa processou Kanye West por ataque, agressão e negligência, depois que o artista jogou seu celular no chão durante um confronto este ano na Califórnia.

Nichol Lechmanik afirmou nesta quinta-feira, 1º, em uma coletiva de imprensa em Los Angeles, ao lado de sua advogada Gloria Allred, que o cantor, que mudou seu nome para Ye, causou a ela “grandes danos mentais e emocionais”.

O incidente ocorreu em janeiro de 2023, quando a paparazzi estava do lado de fora de uma instalação esportiva no condado de Ventura, perto de Los Angeles, onde estava a filha de Ye e Kim Kardashian.

De acordo com o processo, a paparazzi tirou algumas fotos de Kardashian ao entrar no complexo quando viu Ye discutindo com alguém do lado de fora. De dentro de seu carro, Lechmanik começou a filmar o rapper.

Em um clipe reproduzido durante a coletiva de imprensa, Ye se aproxima do veículo e confronta a fotógrafa. “Se eu quiser ver meu filho em um jogo, vocês não podem vir pra cima de mim assim. Se eu disser para parar (...), parem com suas câmeras”, diz ele visivelmente irritado.

“Eu sei, mas Kanye, você é uma celebridade”, responde ela, que continua filmando, assim como um acompanhante no carro.

Kanye West em 2020, em uma festa da Vanity Fair Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Em seguida, o músico pega o telefone de Lechmanik e o joga no chão, se vira e vai embora.

“Ele me causou muito medo”, afirmou a fotógrafa nesta quinta. “Suas ações interferiram no meu trabalho. (...) Ele não tem o direito de me atacar ou me causar medo ao exercer minha profissão.”

Questionada por um jornalista sobre os limites da privacidade das celebridades, a autora do processo disse que tinha 10 anos de experiência e nunca havia passado por um incidente parecido.

“Acho que as pessoas não entendem as dificuldades que nós, fotógrafos, enfrentamos”, acrescentou.

A ação busca “danos gerais, especiais e punitivos”, comentou Allred, a advogada.

Ye e Kim Kardashian começaram a namorar em 2012 e se casaram na Itália em uma cerimônia luxuosa dois anos depois. O casal, que tem quatro filhos, se divorciou no ano passado após um longo e público processo.

A vida de Ye desde a separação da estrela de reality show tem sido marcada por polêmicas.