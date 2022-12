Karen Bachini: Entenda caso de influenciadora acusada de assédio moral, bullying e falas elitistas

Nesta semana, o nome de Karen Bachini esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. Isso se deve a uma sequência de acusações contra a influenciadora que vieram à tona desde o fim de semana, incluindo assédio moral e comentários que romantizam a pobreza e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Tudo começou quando a drag queen Ismeiow publicou um vídeo em que criticava influenciadores que não reconheciam seus privilégios. Posteriormente, Karen chegou a rebater a maquiadora e a resposta foi considerada arrogante pelos internautas:

“Ela está falando porque se tivesse 200, 300 mil views por vídeos, uma carreira de sucesso, ela saberia o que leva, o custo de ser um influenciador de sucesso”, diz Karen nos stories exibidos pela maquiadora. “Você não precisava ser arrogante desse jeito”, respondeu Ismeiow em seu vídeo.

Karen, 32 anos, possui 2,66 milhões de inscritos no Youtube, onde posta vídeos sobre maquiagem. Neste domingo, 29, a drag queen resgatou uma entrevista da blogueira para o canal do DiaCast, em março deste ano, em que, ao citar uma viagem para Indonésia, Karen reflete sobre como existem pessoas que não têm nada, incluindo o que comer, mas são muito felizes mesmo assim.

“Eu fui pra Bali e foi uma das experiências mais incríveis, porque lá as pessoas não têm nada. Nada mesmo. Mas elas fazem oferenda todos os dias, e são um dos povos mais felizes que já conheci. Não têm nada, nem carne, a alimentação deles é só arroz mesmo”, disse Bachini.

Essa fala e uma declaração ao podcast Divã da Diva foram criticados por usuários nas redes sociais que apontaram uma romantização da pobreza por parte de Karen, que fala sob a perspectiva de uma pessoa com mais privilégios financeiros.

A influenciadora Karen Bachini disse no Podcast do @DivaDepressao que uma modelo e um ator trabalham muito mais que um agricultor na lavoura. 😳

pic.twitter.com/rkPAHv4Y9G — Central Reality (@centralreality) November 27, 2022

No podcast, o que influenciadora disse que também foi resgatado em forma de crítica na última semana foi: “Pra mim, quem faz o maior trabalho, o mais difícil que já vi até hoje, é modelo. Você pode achar que o cara da lavoura sofre mais, mas ele tem o horário dele e vai para casa feliz”.

Por fim, nesta terça-feira, 29, após a repercussão do vídeo de Ismeow, uma postagem no perfil de Instagram de Priscilla Danielle ainda rendeu mais críticas a influenciadora. Na publicação, Priscilla, sem citar o nome de Karen, disse que entrou com um processo trabalhista contra a ex-empregadora.

A jovem acusa a blogueira de assédio moral e de ter que realizar atividades que fugiam de seu escopo de trabalho: “O que me afetou não é só a causa trabalhista. O que me afetou demais foi nesses que seis meses que eu fiquei com essa pessoa, eu fui torturada psicologicamente, e a pessoa sabia desde o começo que eu estava passando por um período ruim”.

Karen se pronunciou sobre acusações

Na terça-feira, 29, Karen compartilhou um vídeo pedindo desculpas pelas declarações polêmicas expostas por Ismeiow. No dia seguinte, ela também se manifestou sobre as acusações da ex-funcionária, alegando que são “inverídicas”.

“Hoje eu vim reagir às m*rdas que falei na internet e me retratar, pedir desculpas por elas. Foram m*rdas absurdas, que não deveriam ter sido ditas, mas aconteceram (...) Foi uma visão muito elitista. Eu queria dizer sobre viver com menos. Mas é claro que é muito mais fácil pra mim, que tenho privilégios e dinheiro, falar que quero ser mochileira com roupa para dois ou três meses se tenho para onde voltar”, disse.

Sobre as acusações de arrogância em relação a influenciadores menores ela disse: “Eu me arrependo muito de ter postado stories, eu nem sei porque isso aconteceu. Eu peço desculpas por ter postado isso, por ter desmerecido o trabalho de tantos criadores que fazem um trabalho espetacular e não dependem de números”.

Na quarta-feira, 30, Karen negou que tenha cometido assédio moral com Priscilla Danielle. Sem citar o nome da ex-funcionária, ela reiterou a decisão da Justiça:

“As declarações de um vídeo publicado recentemente, um vídeo que viralizou e foi postado em um monte de lugar, elas já foram alegadas perante a Justiça e o juiz declarou que eu não cometi tais condutas (...) São coisas que não aconteceram do jeito que ela está contando e isso já foi provado judicialmente e o caso já foi concluído”, finalizou.