Karoline Lima assume novo relacionamento após confusões com Éder Militão: ‘Vivi complicação demais’

Karoline Lima atualizou o status de relacionamento no último sábado, 4. A influenciadora digital protagonizou em 2022 um fim de namoro polêmico com Éder Militão, dias antes do nascimento da primeira filha com o jogador da seleção brasileira. Na época, ela foi processada pelo atleta e o acusou de traição durante a gravidez.

Agora, Karoline está namorando o modelo e também influenciador digital Gui Araujo. A notícia foi divulgada por ambos no Instagram, em uma sequência de fotos seguida de declarações de amor.

Karoline Lima e Gui Araujo estão namorando Foto: Instagram/@karolinel

“Esse não é o Gui. Esse é o Guilherme. O Guilherme eu conheço há mais de dois anos e, por sorte minha, eu conheço apenas o Guilherme. (...) Eu não digo que a gente se encontrou, porque fui eu quem te achei, mas se não fosse assim, a gente se encontraria de alguma forma”, iniciou a influenciadora.

Após declarar amor pela relação e parceria entre eles, Karoline expôs alguns traumas dos antigos relacionamentos: “Amo que tudo que eu pensei que teria medo de viver nesse momento, eu entro de cabeça, porque entre nós parece simples. E é. A gente que complica demais. As pessoas complicam demais. Eu sempre compliquei e vivi complicação demais”.

Por fim, ela descreveu o namoro como “leve”, “espontâneo” e “diferente”. “Te admiro e amo cada dia mais. Tô contigo e não abro, tá?! E mais uma vez você tem razão… é leve, é diferente”, completou Gui Araujo nos comentários.