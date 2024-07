Kate Hudson diz que Matthew McConaughey não usa desodorante: ‘Conseguia sentir a 1 km de distância’

A atriz Kate Hudson confirmou, nesta quarta-feira, 17, um detalhe peculiar sobre o colega Matthew McConaughey e sobre si mesma. O ator não usa desodorante - assim como ela. Kate, porém, falou sobre os “desafios” que enfrentou com o odor do artista durante as filmagens da comédia romântica Um Amor de Tesouro, de 2008.

A atriz brincou sobre sentir o cheiro de Matthew “a 1km de distância” durante uma participação no programa Watch What Happens Live with Andy Cohen. A artista ainda acrescentou que os dois tinham que “ficar tão perto”. Sobre nem ela e nem ele usarem desodorante, Kate comentou: “Nós somos au naturels (ao natural, em francês)”.

Kate Hudson e Matthew McConaughey em 'Como Perder um Homem em 10 Dias'. Foto: Paramount Pictures/Reprodução

A dupla ficou conhecida pelo clássico Como Perder um Homem em 10 Dias, de 2003. Anteriormente, Matthew já havia contado à revista People em 2005 sobre o fato de escolher não usar nada para disfarçar seu odor.

À época, ele alegou que “um homem deve cheirar como um homem”. Ele também contou que as mulheres ao seu redor não reclamavam do seu “cheiro natural”.