Katy Perry indica que fará novo lançamento e turnê mundial em breve

A cantora Katy Perry deixou os fãs eufóricos ao indicar que tem planos para lançar um novo álbum e dar início a uma nova turnê em breve.

Em entrevista ao programa The Drew Barrymore Show, apresentado pela atriz Drew Barrymore, Katy revelou que provavelmente irá escrever novas canções e realizar apresentações ao redor do mundo.

Ela ressaltou, porém, que estar nos palcos demanda dela muita energia e que prefere investir no seu “lado empresária”.

“Eu não falo muito fora dos palcos, eu sou bem mais como uma observadora. Eu realmente salvo minha energia para quando eu preciso usá-la”, contou.

Katy Perry revelou que pretende escrever novas canções e fazer uma turnê mundial em breve Foto: Mario Anzuoni/REUTERS - 30/09/2021

A cantora também falou sobre os relacionamentos e a vida pessoal. Quando perguntada sobre o nascimento da filha, Daisy Dove Bloom, Katy contou que muitas vezes possui o sentimento de que não é suficiente, seja no trabalho ou na vida amorosa e familiar.

“Eu sempre tive essa coisa de: ‘Eu sou suficiente? Ou eu só tive sorte?’. Às vezes eu trabalho duro apenas para provar que sou suficiente”, afirmou.

Ela ainda disse que já vivenciou vários desafios que envolveram relacionamentos amorosos. “Às vezes por não me sentir atraída pelas pessoas certas. Eu queria me relacionar com alguém que fosse gentil, consistente e que se esforçasse para estar comigo”, revelou a Drew Barrymore.

Assista à entrevista completa:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais