Após ser atropelado e ter seu nome envolvido em boatos sobre o término de seu casamento com Tamara Dalcanale, Kayky Brito chamou a jornalista de “esposa” nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 15, ele também desmentiu que Sthefany Brito e ela teriam brigado. Veja abaixo.

“Queria compartilhar com vocês uma notícia que acabei de ler sobre uma suposta briga entre minha família e minha esposa. É tudo mentira. Nos damos todos super bem e cada um vive a sua vida”, disse o ator nos Stories do Instagram.

Ele comentou o caso depois da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, publicar que Sthefany e Tamara teriam brigado quando o artista ainda estava internado. Conforme a matéria, a atriz não queria que a jornalista visitasse Kayky.

Kayky Brito comemora aniversário de dois anos do filho Kael ao lado da mulher Tamara Dalcanale. Foto: Reprodução/Instagram/@kayky.brito

Segundo o site, a discussão quase virou agressão física. Stefany teria sido detida pelo marido, Igor Raschkovscky, e por seguranças do hospital. A família de Kayky não gosta de Tamara porque acredita que ela atrapalha o ator.

“Eles acham que ela atrapalha a carreira dele, porque ela está em Curitiba e levou ele pra lá”, teria dito uma das fontes a Mariana Morais. Kayky e a jornalista têm um filho juntos, Kael, nascido em dezembro de 2021.

O Estadão tentou contato com Sthefany Brito e Tamara para um pronunciamento, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

Rumores de separação

Tamara Dalcanale voltou às redes sociais em dezembro após os rumores de que tinha se separado de Kayky Brito. Em vídeo no Instagram, ela fez um desabafo sobre as dificuldades que enfrentou nos últimos três meses, após o acidente do ator.

Os boatos de separação surgiram quando Tamara anunciou, em outubro, que estava voltando para Curitiba, onde o casal residia, enquanto ele se recuperava no Rio de Janeiro. Depois disso, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais.

Em vídeo publicado nesta terça-feira, 12, Tamara não falou sobre a suposta crise que teria vivido no relacionamento, mas desabafou que “precisou de um tempo”.

No registro, ela disse: “Hoje, depois de mais de três meses que a minha vida virou de perna pro ar, eu começo a ficar um pouquinho mais à vontade de voltar a me movimentar aqui no Instagram. Muita coisa aconteceu, muita coisa segue acontecendo”.