Kayky Brito falou pela primeira vez após receber alta do hospital. Ele ficou internado por 27 dias no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, após sofrer um atropelamento na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, em 2 de setembro.

O ator sofreu politraumatismos, isto é, múltiplas lesões que ocorrem, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo, em decorrência de um trauma. As lesões foram “corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência”, disse o boletim que informava a alta.

Em um vídeo publicado no Instagram nesta terça-feira, 10, o ator comemorou a recuperação, agradeceu os fãs e a família pelo apoio e afirmou que o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva salvou sua vida ao prestar socorro e chamar os bombeiros.

“Obrigado todos vocês, meus fãs, que mandaram mensagem, obrigado ao motorista que salvou minha vida, obrigada a minha família, beijo no coração. O negócio é viver como se não houvesse amanhã, porque viver é um milagre, o lado direito [do corpo] está um pouco afetado, mas estou aqui falando, andando até, ta tudo bem”, disse. Assista:

Diones, que já expressou o desejo de encontrar o ator, deixou um comentário na publicação de Kayky celebrando a recuperação. “Que felicidade te [ver] assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom”, disse.

“Quero muito poder te dar um abraço, estar com você! Estou aguardo seu contato para esse momento que espero tanto. Aguardo a autorização e o contato de vocês. Deus abençoe”, completou.

Comentário do motorista Diones Coelho da Silva na publicação de Kayky Brito. Foto: Reprodução de tela/Instagram/@kayky.brito

Lembre o caso

Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro. Imagens da câmera de segurança do quisque em que o ator estava com amigos, incluindo o ator Bruno de Luca um deles, mostram o momento exato do acidente.

No vídeo, é possível ver que o ator corria para atravessar a Avenida Lucio Costa. No trajeto, um primeiro carro quase o atropelou, quando o ator seguia para o seu carro, mas conseguiu frear a tempo. O mesmo não aconteceu com o segundo, quando Kayky tentava retornar ao quiosque.

O acidente aconteceu por volta da 1 hora da manhã. O autor do acidente era o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, que transportava uma mulher e a sua filha de 10 anos. Diones prestou socorro no local e chamou o Corpo de Bombeiro.

Kayky Brito quase foi atropelado por outro carro antes do acidente. Foto: @kayky.brito via Instagram

Após o atropelamento, Kayky foi socorrido e transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Após os primeiros atendimentos, o ator seguiu para o Hospital Copa D’Or, onde ficou até o dia 29 de setembro.

Em 27 de setembro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito do atropelamento do ator e informou que o motorista não seria indiciado pelo acidente. Conforme as investigações, ele estava abaixo do limite da velocidade permitida e prestou socorro a Kayky, como manda a lei.