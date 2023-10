Kayky Brito compartilha registros da fisioterapia e agradece fãs: ‘Luta diária’; veja vídeo

Nesta sexta-feira, 27, Kayky Brito compartilhou um vídeo mostrando sua rotina de fisioterapia e fonoaudiologia. O ator ficou internado por 27 dias no Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro, após sofrer um atropelamento na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, em 2 de setembro

“Oi, pessoal. Quero dividir com vocês o que eu tenho mais feito nesse momento: a fisioterapia todo dia, fono algumas vezes na semana, então acompanhem só”, disse o ator.

Nos registros, Kayky aparece fazendo exercícios em uma piscina e realizando atividades de respiração ao lado de fisioterapeutas - assista acima.

“Passando aqui para agradecer o carinho de todos. Eu sei que eu posso sempre contar com todos vocês nessa luta diária. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima”, completou.

Kayky Brito está fazendo fisioterapia após atropelamento. Foto: Reprodução/Instagram/@kayky.brito

Lembre o caso

Kayky Brito foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro. Imagens da câmera de segurança do quisque em que o ator estava com amigos, incluindo o ator Bruno de Luca um deles, mostram o momento exato do acidente.

No vídeo, é possível ver que o ator corria para atravessar a Avenida Lucio Costa. No trajeto, um primeiro carro quase o atropelou, quando o ator seguia para o seu carro, mas conseguiu frear a tempo. O mesmo não aconteceu com o segundo, quando Kayky tentava retornar ao quiosque.

O acidente aconteceu por volta da 1 hora da manhã. O autor do acidente era o motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva, que transportava uma mulher e a sua filha de 10 anos. Diones prestou socorro no local e chamou o Corpo de Bombeiro.

Kayky Brito. Foto: Daniela Ramiro/ESTADÃO

Após o atropelamento, Kayky foi socorrido e transportado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Após os primeiros atendimentos, o ator seguiu para o Hospital Copa D’Or, onde ficou até o dia 29 de setembro.

Em 27 de setembro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o inquérito do atropelamento do ator e informou que o motorista não seria indiciado pelo acidente. Conforme as investigações, ele estava abaixo do limite da velocidade permitida e prestou socorro a Kayky, como manda a lei.