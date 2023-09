O ator Kayky Brito foi retirado da sedação e já respira sem a ajuda de ventilação mecânica, informou boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D’Or, do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 13.

O artista de 34 anos foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro, na Barra da Tijuca, no zona oeste da cidade, e sofreu politraumatismos, isto é, múltiplas lesões que ocorrem, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo, em decorrência de um trauma.

O hospital ainda diz que Kayky apresentou melhora clínica, como já havia sido sinalizado em boletins anteriores, e “ainda continuará sob cuidados intensivos”.

O ator Kayky Brito, que foi atropelado no dia 2 de setembro. Foto: Daniela Ramiro/ESTADÃO

Logo após o acidente, o ator foi levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Depois, foi transferido para o Hospital Copa D’Or, onde, já no dia 4 de setembro, foi submetido a um procedimento cirúrgico para fixação de fratura da pelve e do braço direito.

Desde então, ele permanece internado em estado grave e sob observação dos médicos. Kayky foi atropelado por um motorista de aplicativo, que estava acompanhado de uma mulher e sua filha de 10 anos.

O homem prestou socorro ao ator e fez exame de alcoolemia, que deu negativo. Recentemente, o motorista arrecadou R$ 178 mil em vaquinha para pagar o conserto do carro envolvido no acidente e as despesas pessoais no período em que não pôde trabalhar. Ele recebeu apoio, inclusive, da família de Brito.

Imagens da câmera de segurança do estabelecimento em que o ator estava com amigos, sendo o ator Bruno de Luca um deles, mostram o momento exato do acidente. Leia aqui tudo o que se sabe sobre o acidente.