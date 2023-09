Kayky Brito se recupera bem e já faz fonoaudiologia e fisioterapia, diz boletim médico

O ator Kayky Brito se recupera bem após o atropelamento que sofreu no início de setembro na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo um boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D’Or, onde o artista está internado, nesta segunda-feira, 18, ele já colabora procedimentos de fonoaudiologia e fisioterapia.

Kayky sofreu politraumatismos, isto é, múltiplas lesões que ocorrem, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo, em decorrência de um trauma, após o acidente. Na última quarta-feira, 13, o hospital informou que o ator havia sido retirado da sedação e agora respira sem o auxílio da ventilação mecânica.

Kayky Brito já faz fonoaudiologia e fisioterapia após acidente. Foto: Reprodução/Instagram/@kayky.brito

Leia o boletim médico sobre o estado de saúde de Kayky Brito:

“Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito apresenta boa evolução clínica, colaborando com os procedimentos de fonoaudiologia e fisioterapia.

Dr. Edno Wallace - Médico assistente

Dr. Ney Pecegueiro - Médico assistente

Dr. Marcelo London - Diretor médico do Copa D’Or”

Entenda o caso

Kayky foi atropelado na madrugada do dia 2 de setembro por um motorista de aplicativo, que estava acompanhado de uma mulher e sua filha de 10 anos. Ele foi imediatamente levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e, em seguida, transferido para o Copa D’Or.

Dois dias após o acidente, o ator foi submetido a um procedimento cirúrgico para fixação de fratura da pelve e do braço direito. Desde então, ele permanece internado em estado grave e sob observação.

O motorista que atropelou Kayky, Diones Coelho da Silva, prestou socorro ao artista e fez exame de alcoolemia, que deu negativo. Recentemente, ele arrecadou R$ 178 mil em uma ‘vaquinha’ feita para pagar o conserto do carro envolvido no acidente e as despesas pessoais no período em que não pôde trabalhar. Ele recebeu apoio, inclusive, da família do artista.

