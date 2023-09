Kayky Brito sai da UTI, já conversa com familiares e progride na reabilitação, diz boletim

O ator Kayky Brito recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), está consciente e progredindo, informou boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 22.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”, diz a nota, assinada pelos Drs. Edno Wallace, Ney Pecegueiro e o diretor médico, Dr. Marcelo London.

Kayky está internado no hospital desde seu atropelamento que sofreu no início de setembro na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele foi retirado da sedação no último dia 13 e está se recuperando bem, afirmam os médicos.