Kayky Brito volta a atuar cinco meses após atropelamento

Cinco meses após ser atropelado no Rio de Janeiro, o ator Kayky Brito voltará a atuar. Ele participará de um filme, cujo nome ainda não foi divulgado, e interpretará o personagem Douglas. A informação foi confirmada através do Instagram de Pedro Pauleey, colega de elenco de Kayky.

Kayky Brito volta a trabalhar cinco meses após ser atropelado. Foto: Reprodução/Instagram/@kayky.brito

Segundo a revista Quem, no último final de semana, os atores fizeram as primeiras leituras do texto. O elenco do longa-metragem também conta com José Trassi, Camilla Camargo, Nill Marcondes e Richard Martins.

Pedro Pauleey confirmou a participação de Kayky Brito no filme através de seu Instagram. Foto: Reprodução | Instagram @pedropauleey

Kayky foi atropelado na madrugada de 2 de setembro de 2023, no Rio de Janeiro. O ator foi socorrido e levado em estado grave para o hospital. Ele recebeu alta no dia 29 de setembro do ano passado e segue em recuperação após o acidente. Em suas redes sociais, Kayky compartilha sua jornada de fisioterapia e superação com os fãs.

Relembre o atropelamento

PUBLICIDADE O ator Kayky Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada de 2 de setembro do ano passado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O artista estava na Avenida Lúcio Costa, na altura do número 4700, por volta da 1 hora da manhã, quando foi atingido por um carro de passeio ao atravessar a via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. “O paciente deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e encontra-se em estado grave. Detalhes sobre o caso são restritos aos familiares”, disse a secretaria.

“Ele está no CTI, seu quadro é estável e fará novos exames hoje à tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações”, informou sua irmã, Sthefany Brito, em comunicado no Instagram.

Kayky Brito recebeu alta do Hospital Copa D’Or no final do mês. “O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito, internado desde o dia 2 de setembro de 2023, vítima de politraumatismos, recebeu alta hospitalar, com lesões corrigidas com sucesso e em condições de prosseguir com o processo de reabilitação em sua residência”, dizia o boletim divulgado pelo hospital.

Publicidade

O estado de saúde do ator ao chegar no hospital era considerado grave. Durante o período, Kayky ficou sob cuidados na UTI, onde passou por alguns procedimentos, como a cirurgia de fixação de fratura da pelve e do braço direito. Com politraumatismo, o ator foi sedado e respirou com ajuda de ventilação mecânica por 11 dias.

No dia 22 de setembro, o ator recebeu alta da UTI. Kayky estava consciente, cooperando no processo de reabilitação ortopédica e conversando com os familiares. De lá para cá, segue em tratamento de recuperação, com sessões de fisioterapia, entre outras atividades.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais